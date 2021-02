Šestan: V drugem valu epidemije ena glavnih nalog civilne zaščite kadrovska in materialna podpora zdravstvu

Ljubljana, 19. februarja - V drugem valu epidemije je ena glavnih nalog civilne zaščite kadrovska in materialna podpora zdravstvu. Pomagajo pri vzpostavljanju novih kapacitet v bolnišnicah in tudi pri množičnem testiranju, je navedel poveljnik Civilne zaščite RS (CZ) Srečko Šestan. Ob tem je izpostavil, da je državni načrt zaščite in reševanja aktiviran že rekordnih 124 dni.