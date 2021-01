V šempetrski bolnišnici uspeli zajeziti okužbe z novim koronavirusom

Šempeter pri Gorici, 16. januarja - V Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Novi Gorici so, kot kaže, uspeli zajeziti okužbe z novim koronavirusom. V petek so opravili rekordnih 296 PCR testov, pri tem pa potrdili le štiri okužbe, in sicer tri pri zaposlenih v zdravstveni negi in eno pri pacientu na rehabilitacijskem oddelku v Stari Gorici.