V šempetrski bolnišnici odkrili nove bolnike s covidom-19 na internističnem oddelku

Šempeter pri Gorici, 13. januarja - Po testiranjih v nedeljo, ponedeljek in danes so na internističnem oddelku šempetrske bolnišnice odkrili 20 bolnikov, ki so bili pozitivni na novi koronavirus, vse so že premestili na covidni oddelek. Zbolelo je tudi 15 zaposlenih v zdravstveni negi, pet obolelih je tudi med nezdravstvenimi delavci, dva pa sta iz vrst tamkajšnjih zdravnikov.