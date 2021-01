V šempetrski bolnišnici upajo, da so omejili okužbo z novim koronavirusom

Šempeter pri Gorici, 15. januarja - V šempetrski bolnišnici, kjer je prišlo do izbruha okužb z novim koronavirusom na internističnem in kirurškem oddelku, po zadnjih testiranjih kaže, da so uspeli okužbo omejiti. V četrtek so morali sicer zaradi polnega covidnega oddelka enega bolnika napotiti v izolsko bolnišnico.