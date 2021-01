Zaradi obolelih na internističnem oddelku šempetrske bolnišnice prerazporeditev dela

Šempeter pri Gorici/Ajdovščina, 11. januarja - Zaradi vdora novega koronavirusa na internistični oddelek v šempetrski bolnišnici bo prišlo do nujne reorganizacije dela, je danes v izjavi povedala strokovna direktorica bolnišnice Dunja Savnik Winkler. V bolnišnici je obolelih 11 zaposlenih iz zdravstvene nege in en zdravnik, zbolelo je tudi 11 bolnikov, ki so jih premestili na covidni oddelek.