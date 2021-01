V šempetrski bolnišnici razmere zaradi novih okužb vse slabše

z dodatnimi pojasnili

Šempeter pri Gorici/Nova Gorica, 14. januarja - Na sredinem vnovičnem testiranju zaposlenih in bolnikov na internističnih oddelkih šempetrske bolnišnice, ki ga zadnje dni pesti izbruh okužb z novim koronavirusom, so potrdili 12 novih okužb. Ob opravljenih 146 testih PCR so odkrili šest pozitivnih med bolniki in šest med zaposlenimi, so danes sporočili iz regijskega štaba CZ za Severno Primorsko.