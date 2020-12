Osumljenec napadov na novembrskih protestih v pripor

Ljubljana, 23. decembra - Osumljenec, ki naj bi na novembrskih nasilnih izgredih huje poškodoval fotoreporterja, je osumljen tudi dveh napadov na policista in napada na novinarja. Policisti so 26-letniku odvzeli prostost, odrejeno mu je bilo pridržanje. Danes popoldne so ga privedli pred preiskovalnega sodnika, ki mu je odredil pripor, so sporočili s policije.