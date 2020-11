V Društvu novinarjev Slovenije obsodili nasilje nad reporterji na današnjem protestu

Ljubljana, 5. novembra - V Društvu novinarjev Slovenije so obsodili nasilje na nocojšnjem shodu v Ljubljani, na katerem je še neznani storilec fizično obračunal s fotoreporterjem Borutom Živulovičem, ki je zato moral na urgenco, so zapisali v odzivu na svoji spletni strani. Prav tako je več novinarskih ekip poročalo, da so jih nasilno odrivali in ovirali pri njihovem delu,