Janša in Hojs ob nasilnem protestu v Ljubljani izrazila podporo policiji

Ljubljana, 5. novembra - Premier Janez Janša se je ob protestu v Ljubljani, ki se je sprevrgel v nasilje, oglasil na Twitterju. "Mirni protesti, ko ni epidemije in nevarnosti okužb, so ustavna pravica. Razgrajanje in fizično nasilje ter napadi na policiste pa so vedno in povsod kriminalna dejanja, ki bodo kaznovana," je zapisal. Policiji je medtem uspelo vzpostaviti mir.