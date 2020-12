Večer: Policisti prijeli Mariborčana, ki je na nasilnih protestih v Ljubljani napadel več ljudi

Ljubljana, 22. decembra - Ljubljanski policisti so po poročanju spletnega Večera prijeli Mariborčana, ki je na nasilnih protestih v Ljubljani 5. novembra napadel fotoreporterja, snemalca in uniformiranega policista. Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so tudi za STA potrdili, da so danes izvajali aktivnosti na območju PU Maribor, podrobnosti pa bodo predstavili v sredo.