Policisti v povezavi z nasilnimi izgredi v Ljubljani opravili hišno preiskavo pri 39-letniku

Ljubljana, 4. decembra - Kriminalisti so danes v povezavi z nasilnimi izgredi na protestu 5. novembra opravili hišno preiskavo pri 39-letniku iz Ljubljane. Zbirajo obvestila zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja hujskanja k upiranju in sodelovanja v skupini, ki prepreči uradni osebi uradno dejanje, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.