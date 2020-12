Pripravljen osnutek okoljskega poročila za strategijo za izstop iz premoga

Ljubljana, 22. decembra - Ministrstvo za infrastrukturo je ministrstvu za okolje in prostor posredovalo osnutek okoljskega poročila za nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij. Še ta mesec naj bi ga predstavilo na interni strokovni delavnici, namenjeni mnenjedajalcem in stranskim udeležencem, so sporočili z ministrstva.