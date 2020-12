Voditelji članic EU okrepili evropsko podnebno ambicijo; za nevladnike premalo

pripravila Martina Gojkošek

Bruselj/Ljubljana, 11. decembra - Voditelji članic EU so danes v Bruslju po maratonskih pogajanjih dosegli dogovor o krepitvi cilja za zmanjšanje izpustov do leta 2030 s sedanjih 40 na najmanj 55 odstotkov glede na leto 1990. Strokovnjaki izpostavljajo na izziv implementacije zastavljenega, nevladni sektor pa meni, da so voditelji še premalo ambiciozni.