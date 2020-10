Velenjski svetniki rabe premoga v regiji ne bi opustili pred letom 2042

Velenje, 27. oktobra - Velenjski svetniki so se danes seznanili s predlogom strategije prestrukturiranja premogovnih regij, ki predvideva tri različne scenarije opustitve rabe premoga v savinjsko-šaleški regiji, kjer obratujeta Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj, in sicer leta 2033, 2038 ali pa leta 2042. Svetniki menijo, da pred letom 2042 to ne bo mogoče.