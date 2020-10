Ministrstvo v celovito presojo vplivov strategije za prestrukturiranje premogovnih regij

Ljubljana, 9. oktobra - Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo osnutek nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Temelji na analizi izzivov in priložnosti savinjsko-šaleške in zasavske regije, na njegovi podlagi pa se je septembra že začela celovita presoja vplivov strategije na okolje.