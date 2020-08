Ministrstvo s spletno platformo o prestrukturiranju premogovnih regij

Ljubljana, 8. avgusta - Ministrstvo za infrastrukturo je vzpostavilo spletno platformo, ki bo služila kot osrednji komunikacijski kanal glede aktivnosti in vsebin, povezanih s pripravo nacionalne strategije za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij. Namenjena bo celovitemu in ažurnemu obveščanju lokalnih deležnikov in drugih zainteresiranih.