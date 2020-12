Epidemija podaljšala izvedbo kranjskega projekta Gorki 2

Kranj, 16. decembra - Epidemija in z njo povezani zapleti so zamaknili zaključek projekta izgradnje komunalne infrastrukture na območju Predoselj in Mlake pri Kranju. 16,5 milijona evrov vreden projekt, ki je sofinanciran iz evropskega kohezijskega sklada, je sicer v veliki meri zaključen. Zaradi zime pa se zaključek asfaltiranja zamika v pomlad.