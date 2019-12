V Britofu iščejo napake na plinovodu

Kranj, 4. decembra - Zaposleni v podjetju Domplan in izvajalci gradbenih del po torkovi eksploziji plina v Britofu pri Kranju iščejo napako na plinovodu, zaradi katere je prišlo do uhajanja zemeljskega plina. Kot je na novinarski konferenci v Kraju povedala direktorica Domplana Vera Zevnik, so našli mesto, kjer je najverjetneje prišlo do uhajanja.