V Kranju bodo na območju Planine obnavljali komunalno infrastrukturo

Kranj, 28. julija - V Kranju bo na območju Planine stekla obnova komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz kranjske občine, bodo menjali vse cevi in obnovili jaške. Pri izvedbi bo prišlo do posegov v cestišče, zato bodo hkrati obnovili tudi cestno infrastrukturo. Dela, vredna nekaj manj kot 250.000 evrov brez DDV, bodo predvidoma zaključili do poletja 2021.