Komunalna ureditev Britof-Predoslje teče po načrtih

Kranj, 18. junija - Gradbena dela v aglomeraciji Britof-Predoslje potekajo skladno s terminskim načrtom, sta ob ogledu gradbišča ugotovila župan kranjske občine Matjaž Rakovec in direktor podjetja Riko Janez Škrabec. Izvedenega je nekaj več kot 1,8 kilometra fekalnega kanala, 1,3 kilometra meteornega kanala in 1,2 kilometra vodovoda, so sporočili iz Občine Kranj.