Gradnja komunalne infrastrukture bo lahko stekla tudi na območju Britof-Predoslje

Kranj, 28. decembra - Državna revizijska komisija je potrdila izbiro izvajalca za gradnjo komunalne infrastrukture na območju Britof-Predoslje v sklopu operacije Gorki. Po letu in pol trajajočem postopku se gradnja tako lahko začne, so sporočili iz kranjske občine in dodali, da bodo dela ob ugodnih vremenskih razmerah stekla že februarja, sicer pa marca.