Koroška galerija likovnih umetnosti z razstavo ob dnevu človekovih pravic

Slovenj Gradec, 10. decembra - Ob današnjem svetovnem dnevu človekovih pravic je Koroška galerija likovnih umetnosti odprla spletno razstavo z naslovom Nika Autor in obzorniška fronta: Obzornik 65 - "We Have too Much Things in Heart ...". Razstava, ki zajema video gradivo in besedila, skozi zgodbe beguncev, ujetih pred mejo EU, opozarja na nespoštovanje človekovih pravic.