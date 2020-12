Predlog sedmega paketa pomoči nared, sindikati zaradi nesodelovanja na nogah

Ljubljana, 2. decembra - Vlada je pripravila predlog sedmega protikoronskega zakona, ki bo ponudil dodatno pomoč gospodarstvu. V ZSSS so na nogah, saj so bili sindikati znova izključeni iz priprave nabora ukrepov. Gospodarstvo zatrjuje, da delovna mesta niso glavni vir okužb in poziva k odpiranju pod strogimi pogoji, SBC pa k izvajanju hitrih testov v podjetjih.