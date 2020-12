Delovna mesta v gostinstvu in turizmu odvisna od pomoči države

piše Martina Gojkošek

Ljubljana, 2. decembra - Na zavodu za zaposlovanje se je od začetka epidemije covida-19 do konca oktobra prijavilo 9537 novih brezposelnih iz panoge gostinstva in turizma. V sektorju ob tem ocenjujejo, da je brez dela ostalo vsaj še enkrat toliko zaposlenih za določen čas, študentov in drugih. Brez pravočasne in zadostne pomoči države se bo to število še povečevalo.