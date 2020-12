ZSSS na nogah zaradi izključevanja iz priprave protikoronskih ukrepov

Ljubljana, 2. decembra - V ZSSS so ob pripravi osnutka sedmega protikoronskega zakona znova opozorili na izključevanje sindikatov iz priprave nabora ukrepov. Zaradi izključevanja bodo začeli s pripravami na vse oblike sindikalnega boja, vključno s splošno stavko. Ministrstvo za delo so ob tem pozvali, da se opredeli do predlogov zamrznitve minimalne plače.