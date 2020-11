V veljavi že šesti paket protikoronskih ukrepov

Ljubljana, 28. novembra - Veljati je začel šesti protikoronski zakon, ki tokrat prinaša za eno milijardo evrov ukrepov za blažitev posledic covida-19. Nekateri so veljali že v času prve epidemije in se zdaj vračajo, drugi že veljajo in se podaljšujejo, nekaj je novih. Poglavitna novost je delno kritje fiksnih stroškov podjetij.