Počivalšek za razmislek o spremembi strategije boja proti pandemiji

Ljubljana, 2. decembra - Člani sveta za konkurenčno in stabilno poslovno okolje so se na torkovi seji strinjali, da delovna mesta niso glavni vir okužb z novim koronavirusom, zato so vlado pozvali k odpiranju gospodarstva pod strogimi pogoji. Tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek je napovedal, da bo pozval k razmisleku o spremembi strategije za zajezitev epidemije.