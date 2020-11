Letos 11 zlatih priznanj za najboljše inovacije

Ljubljana, 30. novembra - GZS je v okviru Dneva inovativnosti danes 18. podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in drugih organizacijah. Podelili so 11 zlatih, 24 srebrnih in pet bronastih priznanj, dve priznanji za mlado podjetje, eno posebno priznanje za inovacijski izziv ter eno za najboljšo inovacijo po izboru javnosti.