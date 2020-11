Na spletni konferenci o povezovanju kreativnega sektorja in gospodarstva

Ljubljana, 30. novembra - GZS in Kreativni forum.si danes pripravljata virtualni Dan inovativnosti s spletno konferenco Simptomi kreativnosti, ki bo povezala predstavnike gospodarstva, kreativnega sektorja ter politike iz Slovenije in tujine. V središču bosta pomen kreativnosti in potencial kreativne industrije za ustvarjanje rešitev in izhod iz koronavirusne krize.