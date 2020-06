Najboljše inovacije Spodnje Savinjske doline navtično sidro, nadzorni sistem in ekološka žara

Žalec, 30. junija - Tri najboljše inovacije Spodnje Savinjske doline za lani so navtično sidro Thor družbe Pevec, nadzorni sistem za pilote Flysentinel podjetja MedicoApps in ekološka žara za ekološki pogreb podjetja Mipot. Priznanja in denarne nagrade najboljšim inovatorjem so podelili danes v Žalcu ob navzočnosti ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca.