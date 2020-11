Kreativni forum Ljubljana in Dan inovativnosti letos združena

pripravil Matej Luzar

Ljubljana, 25. novembra - V ponedeljek bo predstavnike gospodarstva, kreativnega sektorja in politike iz Slovenije in tujine povezal skupni dogodek, ki združuje Kreativni forum Ljubljana in Dan inovativnosti. Organizatorji poudarjajo, da združitev dogodkov prinaša še bolj poglobljene vsebine, ki naslavljajo širšo publiko. Teme se osredotočajo tudi na koronavirusno krizo.