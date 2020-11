Umetnost vse bolj povezana tudi z znanostjo

Ljubljana, 30. novembra - Umetniki se v vse večjem številu pridružujejo znanstvenikom v raziskovalnih ustanovah, pri čemer njihova orodja in metodologije spreminjajo način snovanja raziskovalnih vprašanj ter način obravnave in ubeseditve problemov, so ocenili na okrogli mizi v sklopu konference Simptomi kreativnosti. Sodelovanje je po njihovem mnenju smiselno še okrepiti.