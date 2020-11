Na dan otroka mladi predstavili svoje želje za boljši svet

Ljubljana, 20. novembra - Danes obeležujemo svetovni dan otrok, na katerega želijo biti otroci še posebej slišani in upoštevani. Na posebnem spletnem dogodku, ki ga je v ta namen pripravil Unicef, so mladi predstavili, v kakšnem svetu si želijo živeti in kako bodo sami pri tem pomagali. Obenem pa so opozorili na težave, ki jih otrokom povzroča pandemija covida-19.