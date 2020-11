Unicef in WHO pozivata k nujnim ukrepom za preprečitev epidemije ošpic in otroške paralize

Ljubljana/Ženeva, 6. novembra - Sklad ZN za otroke in Svetovna zdravstvena organizacija sta danes objavila nujen poziv k ukrepanju za preprečitev epidemije ošpic in otroške paralize. Opozarjata, da pandemija covida-19 ovira rutinsko cepljenje po vsem svetu, to pa povečuje tveganje, da milijoni ranljivih otrok zbolijo za nevarnimi otroškimi boleznimi, ki jih je mogoče preprečiti.