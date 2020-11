Zorčič pred svetovnim dnevom otroka sprejel izvršnega direktorja Unicef Slovenija

Ljubljana, 18. novembra - Predsednik DZ Igor Zorčič je danes pred svetovnim dnevom otroka sprejel izvršnega direktorja Unicef Slovenija Tomaža Bergoča. Strinjala sta se, da so otroci lahko dober zgled, predvsem pa je po mnenju Zorčiča spodbudna njihova želja in volja, da aktivno soustvarjajo svet v katerem živijo, so sporočili iz državnega zbora.