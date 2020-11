Unicef svari pred izgubljeno generacijo zaradi covida-19

New York, 19. novembra - Sklad ZN za otroke (Unicef) je zaradi številnih omejitev v času pandemije covida-19 tako na zdravstvenem kot družbenem področju danes posvaril pred izgubljeno generacijo otrok. Prepričani so, da bo imela kriza hude posledice na izobraževanje, zdravje in počutje otrok, poroča nemška tiskovna agencija dpa.