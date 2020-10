Zaradi pandemije v letu dni morda 200.000 več mrtvorojenih otrok

New York/Ženeva, 8. oktobra - Vsakih 16 sekund se na svetu rodi mrtvorojeni otrok, kar pomeni skoraj dva milijona mrtvorojenih otrok vsako leto. Zaradi pandemije novega koronavirusa in posledične prekinitve zdravstvenih storitev bi se lahko to število povečalo še za 200.000, v najnovejšem poročilu opozarjajo Unicef, WHO, Skupina Svetovne banke in oddelek ZN za prebivalstvo.