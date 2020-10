SOS za okolje: Gramoznica v Lovrencu bo sanirana do konca novembra

Kidričevo, 23. oktobra - Sanacija gramoznice v Lovrencu na Dravskem polju, kamor je propadlo podjetje Albin Promotion odložilo več deset tisoč ton odpadnih gum, se po zagotovilih inšpektorata za okolje kljub pravdanju med stečajno upraviteljico in državo bliža koncu. Kot so pojasnili za STA, bodo dela končali do konca novembra, kot od njih zahteva Evropska komisija.