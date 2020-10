SOS za okolje: Sklad za sanacijo okoljskih grehov ni več prioriteta, denar bo iz proračuna

piše Gregor Mlakar

Ljubljana, 23. oktobra - Na ministrstvu za okolje so pred letom dni glede sanacije okoljsko degradiranih območij napovedovali bolj sistemski pristop; načrtovali so spremembe zakona o varstvu okolja ter ustanovitev posebnega sklada. Po menjavi vlade sklad trenutno ni prioriteta, a ministrstvo pojasnjuje, da so v proračunih za naslednji dve leti zagotovili dovolj denarja.