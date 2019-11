Surovina začela s odstranjevanjem dela gum iz gramoznice v Lovrencu na Dravskem polju

Kidričevo, 8. novembra - Mariborska Surovina, ki je bila izbrana na javnem razpisu okoljske inšpekcije izbrana za prevzem, prevoz in predelavo dela izrabljenih gum iz gramozne jame v Lovrencu na Dravskem polju, je te dni začela z deli. Kot so sporočili iz inšpektorata, gre za 18.000 ton celih in zmletih izrabljenih gum ter tisoč ton odpadne gume iz postopka vulkanizacije.