SOS za okolje: Sanacija degradiranih območij terja sistemski pristop

piše Gregor Mlakar

Ljubljana, 25. oktobra - Med nerešenimi okoljskimi vprašanji, s katerimi se sooča Slovenija, so tudi številna okoljsko degradirana območja, ki kot dediščina pretekle neosveščenosti industrije in posameznikov še danes ogrožajo naravo in zdravje ljudi. Ministrstvo za okolje in prostor se namerava sanacije tam, kjer bo morala zanjo poskrbeti država, lotiti sistematično.