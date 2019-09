Stečajna upraviteljica Albin Promotiona išče kupca preostalih odpadnih gum

Maribor, 23. septembra - Stečajna upraviteljica družbe Albin Promotion Vida Gaberc je danes objavila vabilo k oddaji nezavezujočih ponudb za odkup preostanka odpadnih gum, ki jih je omenjeno podjetje iz Majšperka kopičilo in se nahajajo v še ne do konca sanirani gramozni jami v Lovrencu na Dravskem polju. Izhodiščne cene ni postavila, ponudbe pa pričakuje do 25. oktobra.