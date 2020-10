V DZ odprtje razstave ob stoti obletnici koroškega plebiscita

Ljubljana, 9. oktobra - Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je danes v preddverju velike dvorane otvoril razstavo z naslovom Kärnten/Koroška (ne)deljena dežela - 100 let po plebiscitu, ki so jo ob stoti obletnici koroškega plebiscita pripravili Koroški pokrajinski muzej, Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem ter pobuda Slovenski konsenz za ustavne pravice.