V Narodnem muzeju na ogled največja slovenska razstava o koroškem plebiscitu

Ljubljana, 9. oktobra - V Narodnem muzeju bo od 10. oktobra, ko bo minilo sto let od koroškega plebiscita, do 11. aprila prihodnje leto razstava o plebiscitu z naslovom Slovenci, za zmiraj gre. Po besedah organizatorjev razstave gre za doslej največjo razstavo na to temo v Sloveniji.