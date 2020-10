Ob rožnatem oktobru donacija Telekoma Slovenije in Samsunga združenju Europa Donna

Ljubljana, 1. oktobra - Telekom Slovenije in proizvajalec pametnih telefonov Samsung bosta v rožnatem oktobru, mednarodnem mesecu ozaveščanja o raku dojk, združenju Europa Donna s prodajo posebne serije telefonov Pink Ribbon donirala 10.000 evrov, so sporočili iz Telekoma Slovenije. V ospredju letošnjega meseca je predvsem samopregledovanje in zgodnje odkrivanje raka.