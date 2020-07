Slikanja v programu Dora se je junija udeležilo skoraj 75 odstotkov povabljenih žensk

Ljubljana, 17. julija - Na slikanje v presejalnem programu za raka dojk Dora, ki se je konec maja po dvomesečni prekinitvi zaradi epidemije covida-19 znova začelo, je junija prišlo skoraj 75 odstotkov vseh povabljenih žensk. To je na ravni pred epidemijo, s čimer so v programu zelo zadovoljni, so sporočili iz programa.