Pred rožnatim oktobrom izpostavili pomen rednega samopregledovanja in zgodnjega odkrivanja raka dojk

Ljubljana, 30. septembra - Pred rožnatim oktobrom, mesecem ozaveščanja o raku dojk, so v Združenju Europa Donna Slovenija izpostavili pomen rednega mesečnega samopregledovanja in zgodnjega odkrivanja raka. To je ključno za manj obremenjujoče zdravljenje, zato tudi med epidemijo covida-19 ne smemo pristati na slabši dostop do zdravstva in pravočasne diagnostike, so opozorili.