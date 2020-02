Združenje Europa Donna Slovenija z donacijo onkološkemu inštitutu za napravo DXA

Ljubljana, 6. februarja - Združenje Europa Donna Slovenija je danes skupaj s predstavniki podpornikov simbolično predala ček za 20.000 evrov generalni direktorici Onkološkega inštituta Ljubljana Zlati Štiblar Kisić. Sredstva so zbrali s humanitarnimi dogodki v okviru rožnatega oktobra 2017, namenjena pa so nakupu naprave DXA, so sporočili z združenja.