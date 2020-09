Na okrogli mizi glede boja proti raku opozorili na pomanjkanje sodelovanja vseh deležnikov

Ljubljana, 21. septembra - Na okrogli mizi v okviru spletnega seminarja o boju proti raku in inovacijah v zdravstvu, ki ga je pripravilo Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA), je beseda tekla predvsem o pomembnosti sodelovanja med regulatorjem in vsemi deležniki v zdravstvu. Ob tem so številni udeleženci opozorili, da je tega v Sloveniji premalo.