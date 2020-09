Delo o odstavljanju Aleksandre Pivec (30. 9.)

Ljubljana, 29. septembra - Barbara Eržen v komentarju Konec enega od poglavij politične sage v Desusu piše, da je premier Janez Janša vendarle prisluhnil poslanski skupini in stranki DeSUS, saj bo predlagal razrešitev Aleksandre Pivec. Ne gre torej za primernost ali neprimernost ministrice, temveč za vprašanje vladanja in koalicije, ki to omogoča.